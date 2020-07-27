Российский футбольный тренер Александр Точилин оценил перспективы карьеры форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Слова Точилина цитирует портал РИА Новости. Тренер отметил, что Кокорин показал свой потенциал в «Сочи» и и у кого не возникло сомнений в его классе, однако чего хочет сам футболист — непонятно.

«Если на первом месте футбол, то, конечно, ему не надо оставаться в РПЛ, а нужно ехать в Европу. По крайней мере, он в том возрасте, когда еще может там заиграть», — сказал Точилин, отметив, что на своем примере это доказал друг Кокорина Федор Смолов в «Сельте».

«Если идти в «Зенит», то надо говорить откровенно: уровень нашего чемпионата просел по сравнению с прошлыми сезонами», — заключил Точилин.