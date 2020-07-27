Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, насколько легким получилось чемпионство «Зенита» в сезоне-2019/20.

В эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер» Семак сказал: «Что касается отрыва — это видимость. Никогда не бывает легких побед. Все, кто тренировал клубы-чемпионы, скажут то же самое», — заявил специалист, отметив, что тот же «Ювентус» в чемпионате Италии тяжело набирал очки.

По мнению Семака, на определенном этапе «Зенит смог пройти сложные отрезки без сбоев: это касается и конца 2019 года, и времени после перерыва из-за пандемии коронавируса.

«Мы провели этот кусок уверенно, что позволило нам стать чемпионами за четыре тура до окончания сезона. Но это было нелегко», — заключил Семак.