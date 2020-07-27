Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о важности привлечения молодых игроков к работе основного состава команды.

По словам Семака в интервью на передаче «8-16» на телеканале «Матч Премьер», на данный момент согласно лимиту в команде должно быть 8 легионеров и 17 россиян, а найти такое количество игроков, конкурирующих за место в основе, сложно.

«Мы привлекаем молодых игроков, которые будут работать вместе с нами, чтобы войти в обойму команды», — заявил Семак.

В заявке на матч Российской Премьер-лиги с сезона-2020/21 должно будет присутствовать 8 легионеров и 17 российских игроков, на поле футболисты могут выходить в любой комбинации. В сезоне-2019/20 была использована схема «6 легионеров + 5 россиян», согласно которой контролировалось количество легионеров на поле.