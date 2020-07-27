Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на сообщения СМИ о сумме покупки хорватского защитника Деяна Ловрена, который перешел из «Ливерпуля».

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС. «Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности», — заявил генеральный директор клуба, отметив, что руководство удовлетворено условиями трансфера и договоренностями с самим футболистом.

По словам Медведева, Ловрен — это настоящий боец, который полностью отдается игре, а такие игроки «Зениту» нужны. Также у хорвата есть важный опыт игры и победы в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня о трансфере Деяна Ловрена стало известно официально, по данным СМИ, «Зенит» отдал за защитника «Ливерпуля» 12 млн евро.