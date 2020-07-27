Российский футболист, экс-защитник «Зенита» Игорь Смольников сделал обращение в связи с переходом в «Краснодар».

Обращение Смольникова опубликовала в своем «Инстаграме» его супруга Екатерина. Защитник отметил, что всегда был и будет горд тем, что играл за «Зенит», этот клуб стал для него семьей, а Петербург — домом. Смольников также поблагодарил всех болельщиков, команду и руководство клуба.

«Спасибо „Зениту“ за предложение продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб», — написал Смольников, отметив, что это решение было очень сложным, однако он с нетерпением ждет нового вызова.

«Зная, что за моей спиной „Зенит“, я ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!», — заключил Смольников.

Напомним, Игорь Смольников перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. За «Зенит» игрок выступал с 2013 года и трижды становился чемпионом России.