Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась с подписчиками рисунком на тему своего гала-номера «Experience» сезона-2018/19 и объяснила смысл постановки.

В своем творческом «Инстаграме» Медведева написала, что в комментариях ее спросили, о чем же этот номер, и фигуристка поняла, что многие смотрели на эту постановку под неправильным углом.

«Experience» был про мои первые отношения. Про боль, когда твой главный человек оставляет тебя в худшее время твоей жизни и ты понимаешь, что это была игра, чтобы он чувствовал себя лучше», — написала фигуристка.

Медведева отметила, что у номера было много концовок, и они зависели от состояния этих отношений, и последняя концовка была грустной.

«Не все сводится к карьере. Реальная жизнь тоже очень жестока», — написала Медведева.

