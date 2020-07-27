Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил выступления Бранислава Ивановича за клуб в последние два сезона.

В программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер» Семак отметил, что сезон-2019/20 Иванович провел более уверенно, чем предыдущий. «Они сыгрались с Ракицким, и в целом сезон линия обороны может занести себе в актив», — сказал специалист.

По мнению Семака, голы Ивановича и его авторитет помогли команде вновь победить в РПЛ и выиграть Кубок России. «Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное», — сказал Семак, не дав конкретного комментария по поводу будущего Ивановича в составе «сине-бело-голубых».

Напомним, Бранислав Иванович выступал за «Зенит» с 2017 года, по окончании сезона его контракт с клубом истек. По данным СМИ, защитник близок к переходу в «Эвертон».