Четыре клуба Российской Премьер-лиги отказались от подписания турецкого футболиста Нури Шахина.

Об этом сообщил футбольный агент Рамил Адигезалов в интервью блогу журналиста Анара Ибрагимова на платформе «Яндекс-дзен».

Как сообщил агент, некоторые клубы даже не подняли трубки, а какие-то команды просмотрели предложение и не ответили.

«Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин». У них по легионерам уже закрыт. Такое имеет место быть», — сказал Адигезалов, подчеркнув, что Шахин просил подъемные по российским меркам деньги, однако топ-клубы России уже обжигались на подписании бывших звезд — Клаудио Маркизио и Андре Шюррле.

Напомним, Нури Шахин является воспитанником дортмундской «Боруссии», он выступал за мадридский «Реал», «Ливерпуль», последние два сезона провел в бременском «Вердере».