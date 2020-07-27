Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая рассказала о том, что стала мамой.

В своем «Инстаграме» Липницкая выложила фотографию с дочерью и своим возлюбленным — фигуристом Владиславом Тарасенко.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — подписала Липницкая семейную фотографию. Малышка появилась на свет 27 июня, однако родители держали новость втайне.

Слухи о том, что Юлия Липницкая беременна, появились только в середине июня 2020 года, спортсменка подтвердила, что и вправду ждет ребенка. Сейчас фигуристке 22 года, спортивную карьеру она завершила уже более двух лет назад и занимается собственными проектами.

После завершения карьеры фигуристке пришлось проходить лечение от анорексии, после этого спортсменка начала давать мастер-классы для юных фигуристов и выступать в ледовых шоу.