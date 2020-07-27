Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о покупке хорватского защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС. По словам специалиста, «Зенит» искал игрока, которым бы усилил центр защиты. «Мы искали центральных защитников из ведущих клубов Европы. «Ливерпуль» стал чемпионом в этом году, выиграл в последнем розыгрыше Лиги чемпионов», — сказал Медведев, добавив, что это защитник, который очень хорошо играет на втором этаже и может играть высоко.

«Деян — настоящий боец на поле, он не жалеет себя, при этом играет жестко, но корректно», — отметил генеральный директор клуба.

Напомним, сегодня о переходе Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит» стало известно официально. По данным СМИ, за игрока заплатили 12 млн евро.