Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, почему хорватский защитник Деян Ловрен принял решение перейти из «Ливерпуля» в «Зенит».

В интервью РИА Новости Медведев отметил высказывания Мохаммеда Салаха и Юргена Клоппа про Ловрена — они показывают, что это настоящий командный игрок. По мнению гендиректора «Зенита», если бы Ловрен не хотел играть в команде, которая выступает в Лиге чемпионов, то не поехал бы в Петербург.

«У него были предложения из других ведущих чемпионатов Европы, он мог остаться минимум на один сезон в «Ливерпуле», но он жадный до игры», — заявил Медведев, добавив, что Ловрен будет одним из ведущих игроков команды.

Напомним, Деян Ловрен перешел в «Зенит» примерно за 12 млн евро.