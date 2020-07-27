Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, чем сейчас занимается биатлонист Дмитрий Малышко и какие планы имеет на дальнейшую карьеру.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Васильев заявил: «Он тренируется, хочет выступить на летнем первенстве страны». Чемпионат России по летнему биатлону запланирован на конец сентября в Тюмени.

«В прошлом сезоне его просто уничтожили», — подчеркнул Васильев, добавив, что должна соблюдаться вертикаль стартов: биатлонисты с Кубка России должны иметь право попадать в расширенный состав сборной на сезоне, а возможно, и в основу. По мнению главы федерации, принципы отбора должны помогать в формировании команды, а не наоборот.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Малышко близок к завершению карьеры.