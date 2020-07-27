Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала мнение о новом интервью информатора WADA и бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В своем «Твиттере» Тина Канделаки выложила скриншот с видеоинтервью Родченкова и подписала его следующим образом: «Григорий Родченков замотал лицо шарфом, надел солнцезащитные очки, изменил внешность, поведение и жесты, но как был дешевым провокатором, так им и остался».

Напомним, Григорий Родченков дал интервью впервые с осени 2019 года, в кадре он был в шляпе и темных очках, а также в шарфе, поэтому идентифицировать лицо было невозможно. Ранее информатор WADA прибегнул к услугам пластических хирургов, чтобы обезопасить себя.