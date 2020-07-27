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«Зенит» официально объявил о подписании Деяна Ловрена

Петербургский «Зенит» официально объявил о приобретении защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», соглашение с футболистом рассчитано на три года. «Футбольный клуб «Зенит» приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!» — гласит заявление «Зенита».

Юлия Липницкая призналась, что месяц назад родила дочь, и назвала имя малышки

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая рассказала о том, что стала мамой. В своем «Инстаграме» Липницкая выложила фотографию с дочерью и своим возлюбленным — фигуристом Владиславом Тарасенко. «Каталина. Нам сегодня месяц», — подписала Липницкая семейную фотографию. Малышка появилась на свет 27 июня, однако родители держали новость втайне.

Матч между СКА и «Йокеритом» отменен

Контрольный матч между финским «Йокеритом» и петербургским СКА отменен. Об этом сообщает официальный Twitter клуба из Хельсинки. Поединок должен был состояться 13 августа в Тиккуриле в рамках сбора армейцев Финляндии, который петербуржцы будут проводить с 12 по 17 августа.

Вся семья Шипулина заболела коронавирусом, жена госпитализирована

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что он и его семья заболели коронавирусом. По словам экс-спортсмена, он отправил жену Луизу с детьми и тёщей в на отдых в Сочи, а сам навещал их по выходным. Первой заболела младшая дочь Мира, затем жена, теща и он сам. У сына Дмитрия болезнь не нашли.

Хабиб возобновил тренировки в зале после смерти отца

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выложил в своем «Инстаграме» фотографии с тренировки бойца. Это первые тренировочные кадры Хабиба после того, как боец похоронил своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Трагедия произошла в начале июля, Нурмагомедов-старший умер 3 июля в одном из госпиталей Москвы в результате осложнений на фоне коронавируса.

РПЛ презентовала мяч от Nike на сезон-2020/21

Российская Премьер-Лига представила официальный мяч на сезон-2020/21, производителем которого выступил американских бренд спортивных товаров Nike. Впервые новый мяч будет использован на матче за Суперкубок России-2020, который пройдет 7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». За трофей будут бороться петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Вылегжанин выиграл общий зачет виртуального World Classic Tour

Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем общего зачета виртуального World Classic Tour. В общий зачет были включены три марафона: Blink (60 км), Alliansloppet (48 км), Toppidrettsveka (47 км). Вылегжанин представлял команду «Русская зима» и победил с результатом 5:54:05. Спортсмены сами выбирали трассу и загружали показатели в личный кабинет.