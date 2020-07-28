На портале УЕФА появился официальный комментарий относительно решения CAS, которым дисквалификация «Манчестер Сити» на два года в Лиге чемпионов была отменена. Отметим, что благодаря возвращению одного из топ-клубов Европы болельщики смогут снова делать ставки и прогнозы на спорт с участием данной сборной. В организации отметили, что решение Спортивного арбитражного суда было принято к сведению. Комиссия обнаружила отсутствие неопровержимых доказательств вины клуба в конкретном случае. Кроме того, из-за пятилетнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА, многие нарушения были ограничены по времени.

Также было указано, что финансовый фейр-плей за последние годы стал весомым инструментом в защите клубов. Поэтому УЕФА и ЭКА и далее будут придерживаться своих принципов.

Напомним, бан на участие «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на два года и штраф в размере 30 млн евро был наложен на клуб в феврале. Причиной стали нарушения правил финансового фейр-плей, в частности, завышение спонсорских выплат. Однако удовлетворение апелляции клуба в CAS позволит ему вернуться на футбольные арены. Для болельщиков, которым не терпится узнать результаты футбольных матчей, будет полезной информация на новостных порталах, которые представляют обзор, свежий прогноз от экспертов, бетпромокод, спортивные новости.

Комментируя ситуацию, представители «Манчестер Сити» приветствовали решение CAS. Оно подтверждает правомерность действий клуба. Кроме того, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Сити» и УЕФА намерены наладить отношения после длительной вражды. На днях прошла онлайн-встреча президента футбольного союза и главы клуба. Обе стороны настроены на дружеское сотрудничество в дальнейшем и отметили успех проведенных переговоров.