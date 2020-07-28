Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил, что возвращается к тренировкам после перерыва.

«Последний день отдыха. Возвращаюсь к тренировкам», — написал Даниил на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на данный момент россиянин занимает пятое место в рейтинге АТР, который был заморожен, когда сезон приостановили из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что соревнования возобновятся в августе, но турнир в Вашингтоне (США), который должен был стать первым, уже отменен. Организаторы по-прежнему рассчитывают провести Открытый чемпионат США.