Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не планирует делать массовые закупки в летнее трансферное окно.

Функционер подчеркнул, что в следующем сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, что необходимо учесть при формировании состава.

«Мы не собираемся делать массовых закупок. Да и вообще я считаю, что команду нельзя менять больше, чем на одну треть заявочного списка, ни в коем случае, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достигать результата», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.