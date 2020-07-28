Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев покинул клуб.

«Александр Вячеславович (Гулявцев) покинул пост главного тренера по семейным обстоятельствам», — приводит слова пресс-службы «Амура» Sport24.

Напомним, Гулявцев возглавил хабаровский клуб в январе 2019 года. В минувшем сезоне «Амур» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

«По семейным обстоятельствам я вынужден вернуться домой и, к сожалению, не смогу продолжить дальнейшую работу, совместную борьбу за выход в плей-офф», — сказал Гулявцев.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.