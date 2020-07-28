Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приобретение Деяна Ловрена и уход Бранислава Ивановича.

По мнению Семака, Иванович провел этот сезон даже лучше, чем прошлый. Тренер подчеркнул, что придерживается следующей позиции: если есть возможность приобрести более сильного футболиста, нужно это сделать, чтобы двигаться вперед и развиваться.

«Расставание с Ивановичем — тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг», — сказал Семак, слова которого приводит Sports.ru.

По мнению тренера, Ловрен сможет полностью заменить покинувшего клуб сербского защитника.

«Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год — не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Думаю, он лучше Ивановича с точки зрения скорости», — сказал Семак.