Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может в скором времени стать игроком «Зенита».

По информации журналиста Игоря Рабинера, клуб близок к приобретению 29-летнего футболиста сборной России.

Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2018-го года. В минувшем сезоне россиянин отыграл 24 матча в чемпионате Испании и записал на свой счет один забитый гол. Всю свою карьеру Денис провел в Испании: до «Валенсии» он выступал за «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

С 2012 года полузащитник вызывается в национальную сборную, за которую отыграл 25 встреч и забил 11 голов.

По оценке портала Тransfermarkt стоимость россиянина составляет 4,8 миллиона евро.