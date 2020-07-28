Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин может усилить любой российский клуб.

Специалист обратил внимание на высокий потенциал форварда, который был заметен даже во время выступления в «Сочи».

«Когда я с ним работал, он был молодым пацаном, а сейчас это состоявшийся футболист со своим видением ситуации. Никто не знает, каким будет продолжение карьеры. В российском чемпионате Кокорин усилит любой клуб, а в Европе…. Там немного другой футбол», — заявил Силкин, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 31 июля. Пока неизвестно, где нападающий продолжит карьеру: он имеет сразу несколько вариантов — помимо «Зенита» и «Сочи», это «Локомотив», «Динамо», «Рубин» и «Спартак».