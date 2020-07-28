Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов-2019/20. Сине-бело-голубые попали в одну группу с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», но не смогли выйти в плей-офф.

«С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне — две победы, ничья. «Лейпциг» на тот момент был сильнее нас — мы им и уступили, хотя могли сыграть получше, безусловно», — заявил Семак, слова которого приводит Sports.ru.

Тренер назвал единственным минусом второй тайм матча с «Бенфикой», который «Зенит» проводил в усеченном составе. Семак подчеркнул, что не считает невыход из группы катастрофой.

«Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое — можно было бы о чем-то говорить», — добавил Семак.

Напомним, «Зенит» одержал победу в чемпионате России и вышел в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21.