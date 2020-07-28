Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по ситуации с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Луческу возглавил «Динамо» 23 июля, а вчера, 27 июля, румынские СМИ сообщили, что специалист покидает клуб. «Динамо» обнародовало фрагмент переписки, из которого становится понятно, что тренер остается в Киеве.

Луческу решил уйти из команды, так как не хотел создавать проблемы семье Суркисов. Большая часть болельщиков «Динамо» выступила против назначения румынского специалиста.

«Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба», — пояснил Луческу.

Игорь Суркис направил ответное письмо, в котором заявил, что волна эмоций части болельщиков не может быть определяющим фактором для команды.

«Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага», — написал Суркис.

Луческу ответил, что не намерен пасовать перед трудностями, особенно когда имеет поддержку со стороны клуба. Он подчеркнул, что не хотел создавать трудности для команды, однако останется в своей должности и постарается достичь значимых результатов.