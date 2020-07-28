Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил ситуацию с вратарями в клубе.

Во время матча с «Ахматом» 11 июля основной голкипер команды Андрей Лунев получил травму, после этого ворота сине-бело-голубых защищал Михаил Кержаков.

«Бывают удачные и неудачные матчи, а вратарские ошибки гораздо виднее, чем у полевых игроков. У Лунева была неудачная серия, но в моем понимании вратарская позиция не требует резкой смены», — сказал Семак, слова которого приводит Sports.ru.

Тренер подчеркнул, что если вратарь допустил ошибку, нужно дать ему дополнительную возможность проявить себя. Голкипер должен понимать, что одна ошибка не будет стоить ему места в составе, считает Семак.

«На мой взгляд, когда Лунев находится в хорошей форме, он один из лучших вратарей России. На момент возобновления чемпионата он не дал усомниться, что готов лучше — вот и все», — сказал Семак.

Также тренер рассказал о состоянии здоровья голкипера.

«Кто-то считает, что нужна операция, кто-то говорит, что достаточно консервативного лечения. Мы склоняемся к тому, чтобы избежать операции, но, естественно, восстановление займет какое-то время», — сообщил специалист и добавил, что сроки восстановления пока неизвестны.