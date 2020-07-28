Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен опубликовал обращение к поклонникам команды на русском языке.

На своей странице в «Инстаграме» футболист написал, что с нетерпением ждет начала новой главы своей жизни.

«Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и АПЛ моим новым партнерам по команде», — написал хорват.

Ловрен подчеркнул, что хочет, чтобы «Зенит» не только закрепил свой успех на российском уровне, но и добился побед в Европе.

Напомним, «Зенит» объявил о приобретении Ловрена в понедельник, 27 июля. Деян подписал контракт сроком на три года.