Отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева Дмитрий отреагировал на слухи о переходе своего сына в «Зенит».

«Спросите у ваших коллег, откуда они взяли эту информацию. Почему я должен что-то сейчас говорить? Мне интересно, откуда это берется. Может быть, где-то что-то услышали, проанализировали какие-то вещи, я не знаю. Слухи ходят, пускай, я же не могу их запретить и как-то развеять», — сказал Дмитрий Черышев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Он добавил, что у Черышева-младшего все хорошо, футболист находится в отпуске, и Дмитрий даже говорить не хочет о планах на следующий сезон. Дмитрий Черышев добавил, что сейчас его сыну нужно просто отдохнуть и насладиться отпуском, так как сезон был реально тяжелый.

Ранее стало известно, что Денис Черышев может в скором времени стать игроком «Зенита». По информации журналиста Игоря Рабинера, клуб близок к приобретению 29-летнего футболиста сборной России.