Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер определил тройку лучших, на его взгляд, бойцов ММА в истории. Он включил в свой рейтинг россиянина Хабиба Нурмагомедова, однако первое место отдал не ему.

«Для меня величайший — это Ройс Грейси. Потому что Ройс Грейси был тем, кто действительно изменил спорт, изменил все понятия о том, что такое настоящий бой», — заявил Сен-Пьер, слова которого приводит TMZ.

Он отметил, что в его список также входит действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс.

«Ещё есть Хабиб Нурмагомедов, которого можно включить в список. Многих можно перечислить, но один явно выделяется», — сказал Сен-Пьер.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что позволит Хабибу самому выбрать своего последнего соперника, если тот решит завершить карьеру. Если Нурмагомедов захочет драться с Сен-Пьером, Уайт организует этот бой.