Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским обладателем временного пояса Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.

«Я говорю вам прямо здесь и сейчас: бой состоится», — сказал Уайт, слова которого приводит CNN.

Место проведения боя Уайт не огласил.

Отметим, Хабиб должен был защищать пояс в поединке против американца Тони Фергюсона, но бой был отменен, так как Нурмагомедов отказался от поединка из-за коронавируса. Джастин Гэтжи заменил Хабиба и в мае победил Фергюсона, завоевав временный пояс чемпиона UFC.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября прошлого года, одержав победу над Дастином Порье. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения.