Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник поделился мнением о словах Петра Яна, который негативно высказался об Андрее Орловском.

«Недостойно в принципе человеку, чемпиону начинать свое чемпионство с того, чтобы кого-то хаять налево-направо. Тем более, вроде, Орел ничего плохого не сказал. Я не говорю даже про то, что человека старше тебя на 10-15 лет оскорблять. А еще нести какой-то негативный посыл. Я не все понял еще», — сказал Олейник, слова которого приводит All Boxing.

Напомним, Петр Ян сделал репост видео с Орловским в «сториз», где белорусский тяжеловес делится мнением по поводу чемпионства россиянина. Орловский заявил, что считает победу Яна заслугой клуба «Архангел Михаил». Вероятно, формулировка не понравилась Яну, который назвал белоруса «чистой шкурой».