Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оценила профессиональные качества олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Терезы Йохауг.

Сульберг назвала Терезу фантастической спортсменкой и примером для подражания.

«Она прикладывает много усилий, справляется как с успехом, так и с трудностями, после всего, через что она прошла. В её ситуации многие бы сдались», — приводит её слова Expressen.

Тереза отреагировала на эти слова и поблагодарила Сульберг за похвалу.

«Мне очень нравится, что она следит за спортом. Для норвежского спорта это многое значит, ведь у нас есть премьер-министр, который может постоять за нас», — сказала Йохауг.

Напомним, Йохауг является десятикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей большого Хрустального глобуса.