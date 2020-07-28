В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали о планах на проведение нового зимнего сезона.

Заявление пресс-службы IBU приводит агентство ТАСС. В организации отметили, что на данный момент рано говорить о том, каким будет предстоящий зимний сезон.

«Предпочтительным сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к различным сценариям», — заявили в IBU.

На первом этапе развития пандемии IBU находился в тесном диалоге с организаторами этапов, ситуация оценивалась в каждом месте проведения соревнований. «Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме», — говорится в заявлении IBU.

Напомним, сезон-2020/21 на Кубке мира по биатлону должен стартовать в финском Контиолахти 28 ноября. Концовка сезона-2019/20 была отменена из-за пандемии коронавируса.