На официальном сайте Российской Премьер-лиги был опубликован полноценный календарь на сезон-2020/21 в чемпионате России по футболу.

Первый тур розыгрыша состоится с 8 по 11-е августа, действующий чемпион России петербургский «Зенит» проведет выездной матч в Волгограде против «Ротора», новичка РПЛ.

В осенней части сезона будет три паузы на матчи национальных сборных: 31 августа-8 сентября, 5-14 октября, 9-18 ноября.

До зимней паузы в чемпионате команды успеют провести 19 туров, последние игры в 2020 году состоятся 15-17 декабря. Весенняя часть розыгрыша стартует 26 февраля и продлится до 16 мая (30 тур). В заключительном туре «Зенит» проведет выездной матч против «Тамбова».

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ пройдут 19 и 23 мая.