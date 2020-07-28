Личный тренер и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил Куклин рассказал о том, почему решил завершить карьеру лыжника за несколько месяцев до Олимпиады в Пхенчхане.

В интервью «Матч ТВ» лыжник подчеркнул, что адекватно посмотрел на вещи и понял, что скорее всего не сможет достичь результата, который он ставил перед собой на олимпийский сезон. Квоту на игры Куклин имел от сборной Белоруссии.

«Принял решение закончить сезон еще перед первым этапом Кубка мира, чтобы не занимать чье-то место», — отметил специалист. По расчетам Куклина, его должны были поставить на личный и командный спринты, однако спринтерский круг на трассе в Пхенчхане имел много неудобных подъемов и полностью не подходил лыжнику.

Отметим, перед олимпийским сезоном Михаил Куклин показывал лучшие результаты в лыжной сборной Белоруссии.