«Зенит» узнал календарь матчей чемпионата России на сезон-2020/21.

Сине-бело-голубые начнут новый сезон на выезде: первым соперником станет «Ротор», поднявшийся в высшую лигу из ФНЛ. Стартовый тур будет проходить в период с 8 по 11 августа. Вторую встречу петербуржцы тоже проведут в гостях — в Ростове сыграют с командой Валерия Карпина (14-17 августа).

Первый домашний матч «Зенита» будет проходить в третьем туре (18-20 августа) против ЦСКА, затем примут «Тамбов» (21-24 августа).

Закрывать первый круг чемпионата «Зенит» будет выездным матчем против «Ахмата». Весеннюю часть сезона петербуржцы начнут матчем против «Арсенала» в Туле, затем проведут четыре подряд домашние встречи — против «Урала», «Динамо», «Спартака» и «Ростова».