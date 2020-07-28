Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев не собирается менять клуб в ближайшее время несмотря на интерес со стороны действующего чемпиона России — петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает Cadena SER Valencia. Черышев не намерен в ближайшее время вести переговоры и рассматривать предложения клубов о трансфере. В российских СМИ сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию Черышева, эту информацию опубликовал журналист Игорь Рабинер.

Отец Дениса Черышева Дмитрий отреагировал на новости о «Зените» как на слухи.

Текущий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до 2022 года, за этот клуб он выступает с 2018 года. Сейчас футболисту 29 лет, за свою карьеру он выступал исключительно в испанских клубах.