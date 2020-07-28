Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как он относился к поражениям в детстве.

В программе «Дневник Олимпиады, которой не было» на «Матч ТВ» Рублев заявил, что был очень категоричным в этом вопросе.

«В детстве было такое, что вообще не мог проигрывать. Неважно, во что играл — нужно было выиграть», — отметил теннисист, добавив, что он мог самому себе дать установку восемь раз попасть мячом в баскетбольную корзину и не уходил, пока не выполнял задачу.

«Это могло длиться два или три часа с психами, киданием мяча во все стены», — подчеркнул Рублев.

Напомним, сейчас теннисный сезон в мире приостановлен из-за пандемии коронавируса. По изначальному расписанию в текущие даты должен был проходить турнир на Олимпиаде в Токио.