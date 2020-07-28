Бывший старший тренер основной мужской сборной России по биатлону, специалист резервной команды Сергей Белозеров прокомментировал ситуацию с возможным завершением карьеры Дмитрия Малышко.

В интервью РИА Новости Белозеров подчеркнул, что не видел слов самого биатлониста, а лишь высказывания личного тренера или главы федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева. По словам тренера, сейчас команда укомплектована, а вопрос о зачислении в состав — это прерогатива федерации.

«Надо понимать, что в прошлом сезоне он не набрал нужных баллов даже для того, чтобы быть в резервной команде», ‑ сказал Белозеров, отметив, что если будет дан приказ, то команда будет работать с Малышко.

Напомним, Дмитрий Малышко вылетел из сборной России в декабре 2019 года, а затем отказался выступать на «Ижевской винтовке». К новому сезону он вынужден готовиться самостоятельно.