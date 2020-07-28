Тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о решении проблемы с питанием на базе в Рыбинске.

В интервью РИА Новости Белозеров подчеркнул, что проблема с питанием была единственной на первом тренировочном сборе на этой базе, к концу сбора ситуация нормализовалась.

По мнению тренера, сейчас питание будет находится в тех рамках, которые нужны биатлонистам-сборникам.

«Может быть, хотелось бы какого‑то разнообразия, но спортсмены относятся с пониманием. Желание их тренироваться не уменьшается», — сказал Белозеров.

Напомним, первым об этой проблеме заговорил старший тренер мужской команды Юрий Каминский. На первом сборе на одной базе находились сразу и члены основного состава сборной, и резервисты.

Второй сбор мужской команды пройдет также в Рыбинске с 28 июля по 15 августа.