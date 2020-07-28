Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отправил письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

В заявлении ВФЛА просит WA отложить принятие решения по статусу организации на более поздний срок, российская сторона верит в то, что главная цель WA — это очищение мирового спорта от допинга, а не монетарные санкции.

Также в тексте письма, который приводит пресс-служба ВФЛА, говорится о том, что ВФЛА рассчитывала на внешнюю помощь для выплаты штрафа, однако до 1 июля она не поступила: именно поэтому штраф не было оплачен в срок.