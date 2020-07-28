Российский футбольный тренер, бывший наставник национальной сборной Анатолий Бышовец высказался по поводу состава петербургского «Зенита» и перспектив его усиления.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Бышовец отметил, что «Зениту» стоит повышать креативность в средней линии, чтобы атаковать более разнообразно.

«Назревают проблемы в обороне с уходом Ивановича. Не думаю, что Ловрен будет намного лучше сербского защитника». — отметил эксперт.

Как считает Бышовец, индивидуальность Малкома усиливает игру, однако случалось, что «Зенит» в зависимости от результата не мог перестроиться с одной тактики на другую. «На это потребуется время, но главное найти подходящее усиление», — сказал Бышовец.

Напомним, Деян Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» за 12 млн евро.