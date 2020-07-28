Российская лыжница Анна Жеребятьева намекнула на то, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, лыжника Александра Большунова.

В своем «Инстаграме» спортсменка выложила фото руки с кольцом на безымянном пальце на фоне букета роз. Жеребятьева лаконично подписала фото словом «Мой» и прикрепила эмоджи-сердечко.

Жеребятьева и Большунов уже давно находятся в отношениях, они вместе тренируются в сборной России по лыжным гонкам в группе у Юрия Бородавко.

Напомним, Александр Большунов завоевал Большой хрустальный глобус по итогам сезона 2019/20 , став первым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. Также в 2019 году на ЧМ в Зеефельде россиянин завоевал четыре серебряных медали.