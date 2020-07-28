Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая показала, в какой форме она находится после родов.

Фигуристка выложила в «Инстаграм» фотографию с коляской. «Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке», — написала Липницкая.

Вчера стало известно, что 27 июня Юлия Липницкая родила дочь. Малышку назвали Каталиной. Отцом девочки стал фигурист Владислав Тарасенко, Липницкая уже долго находится с ним в отношениях.

Информация о беременности Липницкой появилась в сети только в июне 2020 года, до этого фигуристка тщательно скрывала свое положение. Только спустя месяц после родов Липицкая рассказала о рождении дочери и показала фото с малышкой. Такого же сценария придерживалась ее подруга, олимпийская чемпионка Елена Ильиных.