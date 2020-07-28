Московский «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт. Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

По данным СМИ, «красно-белые» готовы выполнить финансовые запросы игрока. Ранее сообщалось, что Кокорин рассчитывает заработать в следующие три года 10 миллионов евро. Сейчас нападающему 29 лет.

Отметим, на игрока также претендует московский «Локомотив», который предложил Кокорину самые выгодные условия с подписным бонусом в размере 4 миллионов евро. Петербургский «Зенит» же намерен продлить контракт с форвардом, но предложил вдвое меньший подписной бонус — 2 миллиона евро.

Напомним, в весенней части РПЛ Кокорин выступал в составе «Сочи», где провел 10 матчей в чемпионате, забил 7 голов и сделал 2 передачи.