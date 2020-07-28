Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о календаре чемпионата России по футболу,

«Календарь изучили. В каких-то месяцах он мог бы быть и получше, но в целом он учитывает, что «Зенит» играет в Лиге чемпионов», — сказал Медведев, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

По мнению Медведева, важно, чтобы интересы российских клубов, выступающих в еврокубках, были учтены.

Также гендиректор отметил, что на большое количество выездов в начале сезона жалуются, однако «Зенит» согласился с этой линией, поскольку в Петербурге можно играть матчи зимой благодаря крыше стадиона.

«Пойдет ли «Зениту» в плюс то, что в начале чемпионата команда сыграет с тремя топ-соперниками? Самое главное, что это пойдет в плюс болельщикам», – заключил Медведев.