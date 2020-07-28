Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о планах подопечного на горную подготовку в Сочи.

В интервью РИА Новости Касперович отметил, что сейчас он находится в России и планирует встречу с главой СБР Виктором Майгуровым, чтобы обсудить план подготовки.

«Саша, по всей видимости, поедет на сбор в Сочи, потому что ему необходима горная подготовка», — сказал Касперович, отметив, что одна из сборных команд отправится на Семинский Перевал, однако там условия не те — в Сочи обстановка лучше.

Также тренер отметил, что не собирается прекращать сотрудничество с Александром Логиновым.

Напомним, сбор в Рыбинске Александр Логинов пропустил, находясь на самоподготовке. Спортсмен приобрел личную винтовку, чтобы тренироваться в режиме самоизоляции.