В официальном «Инстаграме» промоушена UFC появился первый официальный постер поединка российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя временного пояса Джастина Гэтжи.

«Хабиб. Гэтжи. За наследие и за золото», — гласит подпись под постером.

Ранее стало известно, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Ранее этот поединок был запланирован на сентябрь, но в UFC перенесли бой на более поздний срок из-за трагедии в семье Хабиба: в июле от последствий коронавируса скончался его личный тренер и отец Абдулманап Нурмагомедов.

Этот бой станет уже третьей защитой титула для Хабиба Нурмагомедова, ранее он победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Общая статистика Хабиба в ММА — 28-0.