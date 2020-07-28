Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».

В интервью на официальном сайте клуба Вернер сообщил, что главной причиной того, что он выбрал «Челси». стал главный тренер команды Фрэнк Лэмпард.

«Мы много говорили о таких вещах, как система игры, о том, как он хочет играть, как он видит мою игру, и как эта система мне подходит», — отметил нападающий, добавив, что Лэмпард хочет помочь ему развиваться как игроку.

По словам Вернера, сейчас тренер знает его немного лучше, и между ними установилось хорошее взаимопонимание.

Напомним, Тимо Вернер перешел из «РБ Лейпцига» в «Челси» по окончании сезона в Бундеслиге. Сумма трансфера составила около 53 миллионов евро.