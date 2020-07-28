Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказал свое мнение о нападающем «Зенита» Александре Кокорине и ситуации с его трансфером.

В своем телеграм-канале Уткин написал, что у него очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году Кокорину исполнится 30 лет и все знают, что это за футболист. Уткин отметил, что не помнит какой-либо важной игры в карьере Кокорина, чтобы его гол решил судьбу большого матча.

«Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил», — сказал комментатор, отметив, что Кокорин на своем аукционе сам себе лот и ищет контракт получше.

«Самый знаменитый его удар — стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», — заключил Уткин.

Напомним, в СМИ появлялась информация о том, что в сотрудничестве с Кокориным заинтересованы «Спартак», «Локомотив» и сам «Зенит».