Российская фигуристка Анастасия Тараканова тренируется со сборной России по фигурному катанию на роликовых коньках.

Тренировки проходят в городе Дубна Московской области.

Фото спортсменки появилось в «Инстаграме» тренера сборной России по роллер-спорту Ирины Климовой. Неизвестно, перешла ли спортсменка в другой вид спорта официально, сама Тараканова об этом не сообщала.

В прошлом сезоне Анастасия Тараканова выступила на двух этапах серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров и не смогла отобраться в финал серии. На чемпионат России фигуристка не поехала, снявшись за день до старта соревнований. Пропустила Тараканова и первенство России.

Позже Тараканова не раз поднимала тему спонсорства: фигуристке не хватало средств, чтобы оплачивать свою спортивную карьеру в фигурном катании.