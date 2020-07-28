Российский форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин может оказаться в московском «Спартаке».

Информацию об этом сообщает журналист портала «Чемпионат» Андрей Панков в своем телеграм-канале. Согласно данным корреспондента, Кокорину предложили трехлетний контракт. Также «Спартак» сообщил футболисту, что его финансовые запросы будут удовлетворены.

Ранее СМИ писали о том, что Кокорин собирается заработать 10 миллионов евро за 3 года.

В борьбу за форварда также включился московский «Локомотив»: по данным «Спорт-Экспресса», руководство «железнодорожников» предложило Кокорину 4 миллиона евро за подписание контракта. «Зенит» же предложил подписной бонус вдвое меньше.

Если Александр Кокорин не переподпишет контракт с «Зенитом», то в другой клуб он уйдет в статусе свободного агента.